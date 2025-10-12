WOMEN| Juventus-Como, le parole di Mister Canzi

La Juventus Woman cade nella prima gara casalinga stagionale. Ad imporsi sono le lariane, grazie ad un gol siglato nei minuti finali del match.

La Juventus Woman perde la prima gara casalinga della stagione. Le ragazze di mister Canzi, vengono sconfitte dal Como Woman, grazie alla rete siglata nel finale di match da Nischler. Una partita intensa, combattuta e decisa soltanto da un episodio a sei minuti dal termine. Le bianconere, nel corso della gara hanno costruito e sono state più propositive rispetto alle lariane, ma pagano la scarsa precisione sotto porta.

Le parole di Canzi

“Dobbiamo imparare a concretizzare il volume di gioco che produciamo. Nel primo tempo abbiamo giocato con più lucidità, nella ripresa ne ho vista meno. Siamo arrivate tante volte in area di rigore, ma non basta arrivarci, bisogna segnare. Alla fine le partite le vinci segnando. Sinceramente io sarei molto preoccupato se non arrivassimo a calciare in porta. Sicuramente i risultati non sono positivi, ma sono sicuro che torneremo a segnare con regolarità. Per tornare a segnare, come ho detto, dobbiamo sfruttare le occasioni che creiamo. Siamo delusi per queste prime due gare di campionato, ma fortunatamente il campionato è ancora molto lungo e dobbiamo giocare ancora tutti gli scontri diretti. È indubbio, però, che in queste prime due giornate abbiamo perso punti importanti”.