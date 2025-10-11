WOMEN | Juve-Como, Canzi: “Abbiamo la fortuna di avere una rosa ampia”

Le dichiarazioni del tecnico della Juventus Women rilasciate alla vigilia della gara contro il Como, partita che si svolgerà oggi alle ore 15

Massimiliano Canzi, allenatore della Juventus Women, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla vigilia della gara contro il Como, partita che si svolgerà oggi alle ore 15. Di seguito le dichiarazioni del tecnico bianconero sulla partita contro le comasche di Stefano Sottili:

“Sicuramente tutte le giocatrici arrivate in estate sono state scelte accuratamente, sia sotto l’aspetto tecnico, chiaramente, ma anche e soprattutto sotto l’aspetto caratteriale, umano, perchè in un gruppo di questo livello non ci potevamo permettere di inserire atlete che non aiutassero a crescere le nostre calciatrici più giovani. Ogni decisione è stata presa in funzione della crescita. La crescita avviene, però, se l’aspetto tecnico e umano viaggiano di pari passo, sempre. Le nuove arrivate ci stanno aiutando a crescere e non è un caso, abbiamo ricercato profili di questo tipo. Come dico sempre, giocare ogni tre giorni è difficile.

Chi non vede le condizioni delle giocatrici il giorno dopo una partita non può capire che cosa significhi quanto ho appena detto. Abbiamo la fortuna di avere una rosa ampia, di conseguenza riusciamo sempre a mettere in campo una formazione che a livello fisico riesce a performare al meglio, altrimenti le nostre avversarie avrebbero un vantaggio importante sotto l’aspetto fisico. È successo in Champions League contro il Benfica, a riposo nel week-end antecedente al match contro di noi, e succederà potenzialmente ogni volta che – dopo una sfida di UWCL – affronteremo una squadra non impegnata in competizioni europee nel corso della settimana.

Sottili, nel panorama calcistico femminile italiano, è probabilmente il tecnico che ha maturato l’esperienza a livello più alto nel maschile e ha guidato il gruppo già lo scorso anno: una squadra organizzata a conferma che non esistono più partite facili, ma tutte devono essere preparate bene e con lo spirito giusto“.