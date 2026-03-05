WOMEN| Braghin a La Gazzetta dello Sport: “Soddisfatti del nostro cammino”

Il direttore della Juventus Women fa il punto sul percorso della squadra bianconera.

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Stefano Braghin, da dieci anni a capo del progetto Juventus Women, ha parlato del percorso fatto dalla squadra femminile bianconera. Leggiamo le sue parole:

“Al momento abbiamo raggiunto tutti gli obiettivi stagionali che ci siamo prefissati per quest’anno, abbiamo vinto due trofei e siamo ancora in corsa per la Coppa Italia. In Champions rimane il rammarico per la sfida con il Wolfsburg, ma quest’anno abbiamo fatto un percorso europeo di livello.

A livello generale il calcio italiano è cresciuto molto con il professionismo, c’è anche una disponibilità economica maggiore, ma il nostro campionato ha ancora poca attrattiva. Per questo motivo alla Juventus puntiamo molto anche sul settore giovanile, che ci permette di tirar su talenti per la prima squadra”.