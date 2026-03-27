WOMEN| Stefano Braghin commenta i successi delle bianconere

Le dichiarazioni del direttore della Juventus Women Stefano Braghin.

Intervenuto ai canali ufficiali del club, Stefano Braghin, direttore della Juventus Women, ha commentato con soddisfazione le vittorie della Supercoppa e del torneo di Viareggio da parte di prima squadra e Under 19:

“Il DNA di questo Club è la vittoria, e ritrovarsi così spesso a consegnare trofei nelle bacheche dello Juventus Museum – che custodisce la storia della Juventus – significa che le Juventus Women contribuiscono ad alimentare questa tradizione vincente.

Il fatto che oggi siano presenti sia le ragazze della Prima Squadra sia quelle dell’Under 19, ciascuna con un trofeo, è un segno di continuità e la conferma che i valori di questa maglia si tramandano di generazione in generazione senza mai disperdersi, anche nei momenti più complicati”.