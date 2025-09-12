WOMEN | Juventus, senti Bonansea: "Inter e Roma da temere, però..."

In occasione del 30esima edizione del “Premio Gentleman” (evento dedicato dedicato al Fair Play), Barbara Bonansea, giocatrice chiave della Nazionale femminile e della Juventus, ha fornito il proprio pensiero in vista dell’inizio della stagione. Queste le sue dichiarazioni:
“Mi aspetto una grande annata, come lo sono state molte delle nostre alla Juventus. Arriviamo dalla vittoria di campionato e Coppa Italia, siamo la squadra da battere e riconfermarsi non è mai
facile e nemmeno scontato. Sarà una stagione molto difficile, ma stimolante“. Per la formazione bianconera non sarà semplice riconfermarsi, come sottolineato da Bonansea: “Bisogna capire quelle
poche cose che non sono andate bene e cercare di modificarle. E capire quello che è andato bene e lavorarci, siamo sempre lì, dobbiamo lavorare“.
La calciatrice bianconera poi si è espressa sulle squadre più insidiose: “Se devo essere sincera, Inter e Roma. L’Inter avrà dei meccanismi ancora più rodati. La Roma, conqualche nuovo innesto e
il cambio dell’allenatore, potrà farà una buona annata. Sono le due squadre che mi preoccupano un pochino di più, però anche le altre sono forti“. Diversi gli obiettivi di squadra e personali che Bonansea è vogliosa di raggiungere: “Sono felice se riesco a contribuire alle vittorie della squadra, magari facendo qualche assist e gol non sarebbe male“.
Non manca poi un suo punta di vista sul percorso che dovrà affrontare la squadra bianconera in campo europeo: “Con questo nuovo formato della Champions League uguale al maschile sarà interessante. Vogliamo dimostrare a tutta Europa che la Juve c’è e si fa sentire. Abbiamo due squadre complete, con tante soluzioni tutte allo stesso livello e quindi questo è già un buon punto di partenza. Ovviamente in Europa ci sono dei club strutturati da molto tempo, noi cerchiamo di puntare a loro per andare più avanti possibile. Non dico che possiamo vincere la Champions, ma è uno dei sogni che ho sempre avuto nel cassetto, quindi sognare non costa nulla“.