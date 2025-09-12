WOMEN | Juventus, senti Bonansea: "Inter e Roma da temere, però..."

Così Barbara Bonansea, giocatrice chiave della Nazionale femminile e della Juventus, in occasione del 30esima edizione del “Premio Gentleman”

In occasione del 30esima edizione del “Premio Gentleman” (evento dedicato dedicato al Fair Play), Barbara Bonansea, giocatrice chiave della Nazionale femminile e della Juventus, ha fornito il proprio pensiero in vista dell’inizio della stagione. Queste le sue dichiarazioni:

“Mi aspetto una grande annata, come lo sono state molte delle nostre alla Juventus. Arriviamo dalla vittoria di campionato e Coppa Italia, siamo la squadra da battere e riconfermarsi non è mai

facile e nemmeno scontato. Sarà una stagione molto difficile, ma stimolante“. Per la formazione bianconera non sarà semplice riconfermarsi, come sottolineato da Bonansea: “Bisogna capire quelle

poche cose che non sono andate bene e cercare di modificarle. E capire quello che è andato bene e lavorarci, siamo sempre lì, dobbiamo lavorare“.

La calciatrice bianconera poi si è espressa sulle squadre più insidiose: “Se devo essere sincera, Inter e Roma. L’Inter avrà dei meccanismi ancora più rodati. La Roma, conqualche nuovo innesto e

il cambio dell’allenatore, potrà farà una buona annata. Sono le due squadre che mi preoccupano un pochino di più, però anche le altre sono forti“. Diversi gli obiettivi di squadra e personali che Bonansea è vogliosa di raggiungere: “Sono felice se riesco a contribuire alle vittorie della squadra, magari facendo qualche assist e gol non sarebbe male“.

Non manca poi un suo punta di vista sul percorso che dovrà affrontare la squadra bianconera in campo europeo: “Con questo nuovo formato della Champions League uguale al maschile sarà interessante. Vogliamo dimostrare a tutta Europa che la Juve c’è e si fa sentire. Abbiamo due squadre complete, con tante soluzioni tutte allo stesso livello e quindi questo è già un buon punto di partenza. Ovviamente in Europa ci sono dei club strutturati da molto tempo, noi cerchiamo di puntare a loro per andare più avanti possibile. Non dico che possiamo vincere la Champions, ma è uno dei sogni che ho sempre avuto nel cassetto, quindi sognare non costa nulla“.