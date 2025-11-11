WOMEN | Juve, Beccari: "Girelli? È diventata subito il mio mito. Da piccola impazzivo per..."

Le dichiarazioni della calciatrice bianconera rilasciate ai canali UEFA in vista della sfida di Champions League contro l'Atletico Madrid

Domani sera, precisamente alle ore 21, la Juventus Women di Massimiliano Canzi è chiamata ad affrontare l’Atletico Madrid, sfida valida per il terzo turno di Champions League femminile. In vista della sfida di domani sera qualche giorno fa ai canali UEFA, in particolare per la rivista ufficiale “Queenzine“, si era raccontata la calciatrice bianconera Chiara Beccari. Di seguito le parole della giocatrice:

“Nel 2016 ho visto la mia prima finale di Women’s Champions League dal vivo, a Reggio Emilia: Lione contro Wolfsburg. Lì mi accorsi che c’era un altro mondo, sconosciuto a molte di noi. Per un po’ ho guardato la Champions come un sogno irrealizzabile, con gli occhi di una bambina innamorata del calcio. Quando sono andata a vedere la finale 2021-2022 tra Barcellona e Lione, ero già nelle giovanili della Juve e la mia mentalità aveva cominciato a cambiare. Dopo aver assistito a quella gara, ho iniziato a pormi obiettivi più ambiziosi: devo ammettere che è stato proprio dopo quella volta che mi sono messa in testa di vincere il trofeo, prima o poi. E spero di riuscirci, un giorno.

Da piccola impazzivo per Neymar: adoravo il suo stile, il suo divertirsi in campo. Era una leggerezza in cui mi rivedevo. Cresciuta un po’, ho cominciato a seguire il calcio femminile e Cristiana Girelli è diventata subito il mio mito. Ricordo che provavo sempre un’emozione fortissima, anche solo se mi rivolgeva la parola. Parlarci, rendermi conto che condividevamo qualcosa, mi entusiasmava. Ora che giochiamo assieme da oltre due anni, averla come compagna di squadra è diventato quasi normale. La vedo ancora come una top, certo, ma in modo più affettuoso e familiare: condividere lo stesso spogliatoio ogni giorno mi ricorda anche che ho raggiunto un obiettivo”.