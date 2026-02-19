WOMEN| Juve-Wolfsburg: circa 4500 tifosi presenti stasera!

Grande risposta del pubblico bianconero per il match di Women Champions League di stasera tra la Juve e il Wolfsburg

Alle 18:45 la Juve Women sarà in campo per sfidare il Wolfsburg nella gara valida per i playoff di Champions League. La partita si giocherà all’Allianz Stadium e, per il match, saranno presenti circa 4500 tifosi. La formazione femminile potrà contare dunque sul supporto del pubblico bianconero per provare a strappare la qualificazione. Sì partirà dal risultato di 2-2 e la squadra di Canzi vorrà strappare il pass per il turno successivo e ragalarsi almeno altre due notti europee.