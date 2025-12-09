WOMEN| Juve, una bianconera presente nella top XI di Serie A

Dopo la fine dell'ottava giornata di Serie A Women, è uscita la top undici: a centrocampo presente una calciatrice della Juve

La Serie A Women, assieme a OptaPaolo, ha stilato la formazione ideale dell’ottavo turno di campionato schierandola con il 3-4-3. Nella squadra ha ampio spazio l’Inter, vittoriosa per 5-0 sul Genoa, con ben quattro giocatrici inserite – una per ruolo – seguita dalla Lazio con due. Per le nerazzurre ci sono infatti Runardottir fra i pali, Milinkovic in difesa, Tomasevic a centrocampo e Wullaert in avanti, mentre per le biancocelesti sono state inserite Baltrip-Reyes e Piemonte.

Per il resto completa la difesa Bergamaschi della Roma, mentre in mezzo al campo trovano spazio Grimshaw del Milan, Tatiana Pinto della Juve e Krause del Como Women, tutte andate a segno nell’ultimo turno. In avanti invece il tridente è completato da Bredgaard della Fiorentina. Di seguito la formazione.

Runarsdottir (Inter); Bergamaschi (Roma), Milinkovic (Inter), Baltrip-Reyes (Lazio); Tomasevic (Inter), Grimshaw (Milan), Tatiana Pinto (Juventus), Krause (Como Women); Bredgaard (Fiorentina), Piemonte (Lazio), Wullaert (Inter).