WOMEN | Juve, ufficiale l’acquisto di Rusek: la nota del club

La Juventus ha ufficializzato l'acquisto di Larissa Rusek, nuova calciatrice della Juventus Women: la nota della società

Attraverso una nota ufficiale la Juventus ha ufficializzato l’acquisto di Larissa Rusek, la quale è da poco diventata una nuova calciatrice della Juventus Women. Questo il comunicato del club bianconero:

“Un nuovo ingresso nel Club bianconero: Larissa Rusek è infatti una nuova giocatrice della Juventus Women. È ufficiale il passaggio in bianconero della classe 2005, proveniente dal 1. FC Nurnberg, club con cui ha disputato la prima parte della stagione.

Portiere, Larissa ha firmato un contratto che la legherà ai colori bianconeri fino al 30 giugno 2028. Nata in Austria e cresciuta calcisticamente nell’Accademia ÖFB di St. Pölten, Rusek arriva alla Juventus Women dopo aver già maturato una significativa esperienza a livello professionistico, nonostante la giovanissima età, tra Austria e Germania.

Prima dell’esperienza in Frauen-Bundesliga con il Nurnberg, Larissa ha vestito la maglia dell’USV Neulengbach nella Bundesliga austriaca, distinguendosi per personalità e affidabilità tra i pali, oltre che per la capacità di partecipare attivamente alla costruzione del gioco.

Nel suo percorso internazionale ha rappresentato l’Austria Under 17 e Under 19, prendendo parte anche alla Coppa del Mondo Under 20 del 2024 in Colombia; dopo la prima chiamata a marzo 2025, ha anche già ottenuto diverse convocazioni con la nazionale maggiore austriaca.