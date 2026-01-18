WOMEN| Juve U-19, lesione del crociato per Copelli

Sul proprio sito ufficiale, la Juve, con un comunicato, fornisce un aggiornamento sulle condizioni di Anna Copelli, giocatrice delle Women U19, infortunatasi nel corso della gara con il Sassuolo. Di seguito il comunicato.
“A seguito di una distorsione del ginocchio destro riportata nel corso della partita Juventus-Sassuolo, Anna Copelli è stata sottoposta ad accertamenti strumentali presso il J|medical che hanno evidenziato la lesione del legamento crociato anteriore. Nei prossimi giorni la calciatrice verrà sottoposta a intervento chirurgico di ricostruzione del LCA”.