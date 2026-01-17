WOMEN| Juve, torna il podcast con Dazn: ospiti Bonansea e Girelli

Nuovo appuntamento con Talk With Us, il podcast della Juve, realizzato in collaborazione con DAZN – il format in cui i protagonisti del mondo bianconero si mettono in gioco rispondendo a domande a sorpresa, senza filtri e senza copione.
Dopo aver avuto come protagonisti del primo episodio Andrea Cambiaso e Fabio Miretti, lo studio dello Juventus Creator Lab ha ospitato due giocatrici simbolo della Prima Squadra Femminile bianconera: Barbara Bonansea e Cristiana Girelli.
Domanda dopo domanda, le due migliori marcatrici della storia della Juventus Women danno vita a una chiacchierata autentica, divertente e informale, toccando svariati temi: dalle serie tv al cinema, passando per passioni personali e curiosità.
Il secondo episodio è disponibile da oggi, 16 gennaio 2026, sul canale YouTube ufficiale del club e su DAZN.