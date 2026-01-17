JuveNews.eu
WOMEN| Juve, torna il podcast con Dazn: ospiti Bonansea e Girelli

Riccardo Focolari – 17 Gennaio, 11:29

Barbara Bonansea

Torna il podcast della Juve, Talk With Us. Le due protagoniste di oggi saranno due giocatrici della prima squadra femminile

Nuovo appuntamento con Talk With Us, il podcast della Juve, realizzato in collaborazione con DAZN – il format in cui i protagonisti del mondo bianconero si mettono in gioco rispondendo a domande a sorpresa, senza filtri e senza copione.

Dopo aver avuto come protagonisti del primo episodio Andrea Cambiaso e Fabio Miretti, lo studio dello Juventus Creator Lab ha ospitato due giocatrici simbolo della Prima Squadra Femminile bianconera: Barbara Bonansea e Cristiana Girelli.

Domanda dopo domanda, le due migliori marcatrici della storia della Juventus Women danno vita a una chiacchierata autentica, divertente e informale, toccando svariati temi: dalle serie tv al cinema, passando per passioni personali e curiosità.

Il secondo episodio è disponibile da oggi, 16 gennaio 2026, sul canale YouTube ufficiale del club e su DAZN.