WOMEN | Juve, la società saluta Peyraud-Magnin: il comunicato ufficiale

Mediante una nota ufficiale pubblicata nella giornata di ieri, la Juventus ha annunciato la separazione da Pauline Peyraud-Magnin, portiere della Juventus Women. Questo il comunicato pubblicato dal club bianconero:

“Dopo quattro stagioni e mezza vissute da assoluta protagonista, le strade della Juventus e di Pauline Peyraud-Magnin si dividono.

Arrivata a Torino nell’estate del 2021, Pauline si è imposta fin da subito come un pilastro della difesa, portando tra i pali non solo riflessi felini, ma anche l’esperienza internazionale necessaria per competere ai massimi livelli in Italia e in Europa.

In questi quattro anni, Peyraud-Magnin è stata tra le artefici principali dei trionfi che hanno arricchito la nostra bacheca e il suo palmarès parla per lei : due volte lo Scudetto, tre volte la Coppa Italia, tre volte la Supercoppa Italiana e una volta – alla prima edizione della competizione – la Serie A Women’s Cup.

Oltre ai numeri e ai trofei, di Pauline ricorderemo la dedizione al lavoro e la capacità di essere un punto di riferimento per le compagne, di reparto e non. La sua professionalità e la sua determinazione, dimostrate in ogni singolo allenamento e in ogni partita resteranno impresse nella mente delle calciatrici più giovani.