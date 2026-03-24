WOMEN| Juve, sette anni fa la prima gara allo Stadium

La Juve, tramite un tweet su X, ha ricordato l’esordio della selezione femminile all’Allianz Stadium. Sono passati ben sette anni dal 24 marzo 2019, data in cui il movimento del calcio femminile italiano viveva la sua giornata di svolta: l’esordio delle Juventus Women all’Allianz Stadium.
La gara contro la Fiorentina segnò un momento storico: 39.027 spettatori riempirono gli spalti dello Stadium. Record assoluto. Di seguito il post della società. https://x.com/juventusfc/status/2036397627093233742?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2036397627093233742%7Ctwgr%5Ef9d167ef1c26a57d45989d99f1376b8add0758f1%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_