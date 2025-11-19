WOMEN| Juve, sei bianconere in Nazionale per la mini tournée in Florida

In vista della mini tournée in Florida, ecco l'elenco delle convocate del CT Soncin. Presenti ben sei giocatrici della Juve

Le giocatrici della Nazionale di Soncin chiuderanno l’anno con una mini-tournée in Florida, dove affronteranno la selezione statunitense in due test di alto profilo: il primo il 29 novembre a Orlando, il secondo il 2 dicembre a Fort Lauderdale. Entrambi gli incontri scatteranno all’1.00 italiana e saranno trasmessi in diretta su Rai 2.

Le due sfide rappresentano un passaggio fondamentale nel cammino verso le qualificazioni al Mondiale del 2026, che prenderanno il via a marzo. Per la Nazionale si tratterà inoltre di un ritorno particolarmente significativo: mancava dagli Stati Uniti da ben 15 anni, un’assenza che accresce il valore simbolico di questo doppio confronto.

Il Commissario Tecnico ha diramato l’elenco completo, dove sono presenti ben sei giocatrici della Juve. Di seguito la lista.

Portieri: Rachele Baldi (Roma), Francesca Durante (Lazio), Laura Giuliani (Milan);

Difensori: Valentina Bergamaschi (Roma), Lisa Boattin (Huston Dash), Federica D’Auria (Lazio), Lucia Di Guglielmo (Roma), Martina Lenzini (Juventus), Elena Linari (London City Lionesses), Beatrice Merlo (Inter), Elisabetta Oliviero (Lazio), Julie Piga (Milan), Cecilia Salvai (Juventus);

Centrocampisti: Arianna Caruso (Bayern Monaco), Giulia Dragoni (Roma), Manuela Giugliano (Roma), Eleonora Goldoni (Lazio), Giada Greggi (Roma), Nadine Nischler (Como), Matilde Pavan (Como), Eva Schatzer (Juventus);

Attaccanti: Chiara Beccari (Juventus), Agnese Bonfantini (Fiorentina), Michela Cambiaghi (Juventus), Sofia Cantore (Washington Spirit), Alice Corelli (Roma), Cristiana Girelli (Juventus), Martina Piemonte (Lazio).