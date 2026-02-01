WOMEN| Juve-Sassuolo, le statistiche del match

Alle ore 18:00 di oggi, domenica 1° febbraio 2026, la Juventus Women ospiterà il Sassuolo nella gara valida per la 12ª giornata di campionato. Avviciniamoci alla sfida contro la squadra emiliana approfondendo curiosità e statistiche di questo confronto!
I PRECEDENTI
- La Juventus ha perso solo una delle 19 sfide in Serie A contro il Sassuolo (14V, 4N); tuttavia, le bianconere potrebbero pareggiare tre match di fila contro le neroverdi per la prima volta nella competizione, così come potrebbero restare senza segnare per due incontri di seguito con le emiliane per la prima volta nella massima serie, dopo lo 0-0 dell’andata.
- Il Sassuolo è la squadra affrontata più volte in casa dalla Juventus in Serie A senza mai incassare alcuna sconfitta: nove gare interne, con sette successi, due pareggi (incluso uno nell’ultima sfida, 2-2 il 17 novembre 2024) e un punteggio aggregato di 24-6.
- Solo contro la Fiorentina (16) la Juventus conta più vittorie che contro il Sassuolo (14) in Serie A – completano il bilancio quattro pareggi (settembre 2022, gennaio 2023, novembre 2024 e ottobre 2025) e una sconfitta (marzo 2019) –. Quella neroverde è, inoltre, la formazione contro cui le bianconere hanno realizzato più reti nel massimo campionato: 49.
STATISTICHE GENERALI
- Considerando soltanto le seconde frazioni di gioco, la Juventus sarebbe prima in questo campionato a pari punti con la Roma (19) mentre il Sassuolo sarebbe penultimo appaiato al Como con 12 punti, più soltanto del Parma che ne avrebbe 10. In particolare, Juventus (tre) e Sassuolo (sei, come l’Inter) sono due delle tre squadre con meno reti al passivo nei secondi tempi.
- La Juventus è la squadra che in questo campionato finora ha tentato più tiri da fuori area (77), ma nessuna ne ha indirizzati nella porta più del Sassuolo nel torneo: 18 come Roma, Genoa e Como.
- Da un lato la Juventus è la squadra che ha segnato meno reti in questo campionato rispetto al valore di Expected Goals registrato (14 gol a fronte di un xG di 17.7, uno scarto di 3.7), mentre il Sassuolo è la formazione che ha incassato meno reti secondo questo parametro.