WOMEN | Juve-Sassuolo, Beccari: “Mi mancava da un po’ fare gol. Ora dobbiamo…”

Le parole della calciatrice della Juventus Women al termine della sfida disputata ieri sera contro il Sassuolo

Chiara Beccari, calciatrice della Juventus Women, ha parlato dopo la gara disputata ieri sera dalle bianconere contro il Sassuolo. Queste le sue parole riportate dal club bianconero sul proprio sito ufficiale e riguardanti il gol che è riuscita a siglare contro le neroverdi:

“Fare gol è importante per me che sono un attaccante e sono contenta sia per le reti che per la vittoria. Mi mancava da un po’ fare gol, in altre partite ho provato ad aiutare la squadra in un altro modo, segnare la mia prima tripletta fa piacere e la dedico alla mia famiglia. Ora dobbiamo continuare così”.