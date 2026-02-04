WOMEN | Juve, ufficiale la risoluzione consensuale del contratto di Proulx

Con una nota pubblicata ieri sera la Juventus ha annunciato la risoluzione consensuale del contratto di Lysianne Proulx con la Juventus Women. Di seguito il comunicato pubblicato dal club bianconero sul proprio sito ufficiale:
“Termina l’avventura di Lysianne Proulx con la Juventus Women. È ufficiale la risoluzione consensuale del contratto che legava la classe 1999 canadese al Club bianconero.
Arrivata nell’agosto del 2024, Proulx saluta dopo aver difeso per 7 volte in gare ufficiali la porta della Juventus e dopo avere conquistato tutti i trofei possibili in Italia: Scudetto, Coppa Italia, Serie A Women’s Cup e Supercoppa Italiana.
Buona fortuna per il futuro, Lysianne!”.