WOMEN | Juve, le prime parole in bianconero di Rusek

Dopo aver reso noto l’acquisto di Larissa Rusek, la Juventus sul proprio sito ufficiale ha riportato le sue prime parole in bianconero. Questa la nota ufficiale della società:

“Larissa Rusek è ufficialmente una giocatrice delle Juventus Women, avendo firmato con le bianconere fino al 30 giugno 2028. La classe 2005 non vede l’ora di iniziare questa nuova avventura e ha condiviso tutto il suo entusiasmo nella sua prima intervista ufficiale.

UNA SFIDA EMOZIONANTE

«È una sensazione incredibile avere firmato per questo grande Club, è un sogno d’infanzia che si realizza. Guardavo la Juventus in tv e, da bambina, questa squadra era solo un sogno per me; ora, che sto iniziando il mio percorso qui, mi sembra pazzesco».

DEDIZIONE E COSTRUZIONE

«Amo molto lavorare, credo sia la mia forza più grande, e cerco sempre di migliorare, ma amo anche divertirmi giocando a calcio. Ovviamente fare parate è parte del mio lavoro, ma amo molto giocare il pallone e far partire l’azione da dietro».

UN NUOVO AMBIENTE

«Sono davvero entusiasta di mettermi alla prova in un nuovo ambiente e in una nuova nazione. Non vedo l’ora di giocare nel campionato italiano e di conoscere le mie compagne di squadra. Da quando sono arrivata non ho fatto altro che restare colpita: la Juventus è un club grandissimo, è persino più grande di quanto immaginassi».

GLI OBIETTIVI

«Voglio vincere più titoli possibile, mentre a livello personale voglio cercare di mettermi subito al passo durante gli allenamenti e con le mie nuove compagne, per guadagnarmi il mio spazio. Inoltre, allargando gli orizzonti, ho già partecipato a tre ritiri con la Nazionale maggiore austriaca e il mio obiettivo è anche quello di diventare una presenza fissa nella Selezione dell’Austria».

IL SALUTO AI TIFOSI