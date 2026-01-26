WOMEN| Juve-Parma, le scelte ufficiali di Canzi

La Juve Women torna in campo oggi per l’undicesima giornata di Serie A Femminile. Allo stadio Pozzo-La Marmora di Biella le bianconere affronteranno il Parma con un solo obiettivo: ritrovare subito la vittoria dopo l’ultimo stop e dare continuità al proprio percorso in campionato. Calcio d’inizio alle ore 18. Di seguito le formazioni ufficiali del match.
JUVENTUS: De Jong; Krumbiegel, Salvai (C), Harviken, Carbonell; Brighton, Schatzer, Pinto; Beccari, Girelli, Bonansea. A disposizione: Rusek, Mallardi, Perry, Kullberg, Rosucci, Vangsgaard, Godo, Thomas, Calligaris, Moretti, Cambiaghi, Lenzini. All.Canzi
PARMA: Ceasar, Masu, Kerr, Esteve Quintero, Real Carranza, Distefano, Dominguez Rojo, Ambrosi, Uffren, Benedetti, Cox. A disposizione: Fabiano, Kajan, Rabot, Lonati, Cardona Miguel, Minuscoli, Zamanian, Gunnlaugsdottir, Copetti, Cissoko, Gueguen, Skrzypczak. All.Valenti