WOMEN | Juve, la società riepiloga i movimenti di mercato della sessione invernale 2026

Stefania Palminteri – 5 Febbraio, 08:52

La nota mediante la quale il club bianconero ha riepilogato i movimenti condotti per la Juventus Women nella finestra invernale di mercato

Con una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale nella giornata di ieri, la Juventus ha voluto riepilogare i movimenti di mercato effettuati nell’ambito della Juventus Women nella sessione invernale del 2026, conclusasi lo scorso 2 febbraio. Di seguito la nota del club bianconero su tale argomento:

Il 2 febbraio 2026 si è conclusa la sessione invernale del mercato femminile.

Di seguito il recap di tutti i movimenti.

  • Eleonora Ferraresi: Risoluzione cessione temporanea alla Ternana Women – Cessione temporanea alla Res Donna Roma;
  • Elsa Pelgander: Passaggio da cessione temporanea a cessione definitiva al Djurgardens;
  • Estelle Cascarino: Cessione temporanea al West Ham;
  • Ally Perry: Acquisizione definitiva dallo Sting Soccer Club;
  • Gloria Sliskovic: Risoluzione cessione temporanea al Napoli Women – Cessione definitiva all’Hamburger Sport-Verein;
  • Pauline Peyraud-Magnin: Cessione definitiva al Denver Summit;
  • Cristina Libran: Cessione temporanea al Servette;
  • Michaela Martiskova: Risoluzione cessione temporanea al Bologna – Cessione temporanea all’Hellas Verona Women;
  • Krystyna Flis: Cessione definitiva al Basel;
  • Sofia Bertucci: Risoluzione cessione temporanea al Parma – Cessione temporanea al Frosinone;
  • Alessia Capelletti: Cessione temporanea al Como Women;
  • Larissa Rusek: Acquisizione definitiva dal 1. FC Nurnberg;
  • Rebecca Viljamaa: Acquisizione definitiva dall’HJK Helsinki;
  • Annalise Rasmussen: Acquisizione definitiva dal Central Coast Mariners;
  • Ana Capeta: Acquisizione temporanea dallo Sporting CP;
  • Lysianne Proulx: Risoluzione consensuale del contratto”.