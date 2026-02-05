WOMEN | Juve, la società riepiloga i movimenti di mercato della sessione invernale 2026

Con una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale nella giornata di ieri, la Juventus ha voluto riepilogare i movimenti di mercato effettuati nell’ambito della Juventus Women nella sessione invernale del 2026, conclusasi lo scorso 2 febbraio. Di seguito la nota del club bianconero su tale argomento:
“Il 2 febbraio 2026 si è conclusa la sessione invernale del mercato femminile.
Di seguito il recap di tutti i movimenti.
- Eleonora Ferraresi: Risoluzione cessione temporanea alla Ternana Women – Cessione temporanea alla Res Donna Roma;
- Elsa Pelgander: Passaggio da cessione temporanea a cessione definitiva al Djurgardens;
- Estelle Cascarino: Cessione temporanea al West Ham;
- Ally Perry: Acquisizione definitiva dallo Sting Soccer Club;
- Gloria Sliskovic: Risoluzione cessione temporanea al Napoli Women – Cessione definitiva all’Hamburger Sport-Verein;
- Pauline Peyraud-Magnin: Cessione definitiva al Denver Summit;
- Cristina Libran: Cessione temporanea al Servette;
- Michaela Martiskova: Risoluzione cessione temporanea al Bologna – Cessione temporanea all’Hellas Verona Women;
- Krystyna Flis: Cessione definitiva al Basel;
- Sofia Bertucci: Risoluzione cessione temporanea al Parma – Cessione temporanea al Frosinone;
- Alessia Capelletti: Cessione temporanea al Como Women;
- Larissa Rusek: Acquisizione definitiva dal 1. FC Nurnberg;
- Rebecca Viljamaa: Acquisizione definitiva dall’HJK Helsinki;
- Annalise Rasmussen: Acquisizione definitiva dal Central Coast Mariners;
- Ana Capeta: Acquisizione temporanea dallo Sporting CP;
- Lysianne Proulx: Risoluzione consensuale del contratto”.