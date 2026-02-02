WOMEN| Juve, mister Canzi vince la Panchina d’Oro

Alla sua prima stagione in bianconero, Canzi ha lasciato subito il segno centrando uno storico double, conquistando Scudetto e Coppa Italia e guidando la squadra a un percorso di altissimo livello. Un lavoro riconosciuto dal Settore Tecnico della FIGC nel corso della cerimonia ufficiale avvenuta oggi, durante la quale il premio come miglior allenatore dello scorso campionato è stato consegnato da Mario Beretta, attuale presidente del Settore Tecnico e per anni collaboratore dello stesso Canzi.