WOMEN| Juve, mister Canzi vince la Panchina d’Oro

Massimiliano Canzi è stato premiato oggi a Coverciano con la Panchina d’Oro della Serie A Women per la stagione 2024/25, al termine di un’annata da protagonista sulla panchina della Juve Women.
Alla sua prima stagione in bianconero, Canzi ha lasciato subito il segno centrando uno storico double, conquistando Scudetto e Coppa Italia e guidando la squadra a un percorso di altissimo livello. Un lavoro riconosciuto dal Settore Tecnico della FIGC nel corso della cerimonia ufficiale avvenuta oggi, durante la quale il premio come miglior allenatore dello scorso campionato è stato consegnato da Mario Beretta, attuale presidente del Settore Tecnico e per anni collaboratore dello stesso Canzi.
Con questo riconoscimento, Massimiliano Canzi diventa il terzo allenatore della storia della Juventus Women a conquistare la Panchina d’Oro, dopo Rita Guarino e Joe Montemurro, confermando l’eccellenza del percorso intrapreso dal Club nel calcio femminile.