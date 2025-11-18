WOMEN | Juve, dove vedere il match di Champions con il Lione: la nota del club

Attraverso una nota ufficiale la Juventus ha comunicato ai tifosi bianconeri su quale piattaforma sarà possibile vedere il prossimo match di Champions League femminile che vedrà impegnate le calciatrici di mister Canzi contro il Lione, gara prevista domani mercoledì 19 novembre. Di seguito il comunicato ufficiale del club bianconero:
“Mercoledì 19 novembre 2025 la Juventus Women, reduce da due vittorie consecutive tra tutte le competizioni, affronterà la quarta partita di UEFA Women’s Champions League. Le bianconere sfideranno al “Pozzo-La Marmora” di Biella l’OL Lyonnes: fischio d’inizio dell’incontro fissato per le ore 18:45.
UWCL | DOVE VEDERE JUVENTUS-OL LYONNES
La sfida tra le bianconere e la squadra francese sarà visibile in esclusiva su Disney+ tramite Smart TV in diretta streaming”.