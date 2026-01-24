WOMEN | Juve, Anna Mallardi aggregata ufficialmente in Prima Squadra

Con una nota ufficiale la Juventus ha annunciato l’aggregazione di Anna Mallardi alla Prima Squadra della Juventus Women. Questo il comunicato del club bianconero:

“Poco più di un mese fa, era l’11 dicembre, Anna Mallardi aveva compiuto un grande passo firmando il suo primo contratto da professionista con la Juventus.

Una grande notizia per lei e per il Club, ma sicuramente non una sorpresa vedendo il suo percorso di crescita in bianconero. Anna, infatti, già nell’estate del 2024, a soli quindici anni, aveva preso parte alla prestigiosa tournée negli Stati Uniti con le “grandi”. Un’esperienza che l’aveva messa sotto i riflettori, confermando la sua maturità nonostante la giovanissima età. Maturità che Mallardi ha ampiamente dimostrato anche in Primavera, giocando sotto età e recitando un ruolo da protagonista nella formazione Under 19 guidata da Marco Bruzzano che nella passata stagione ha conquistato campionato e Coppa Italia di categoria, oltre alla prestigiosa Viareggio Women’s Cup.