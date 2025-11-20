WOMEN | Juve-Lione, Pinto: "Sono triste per il finale, ma..."

Le parole di Tatiana Pinto, calciatrice bianconera, al termine della sfida di Champions League contro il Lione

Una volta terminata la sfida di Champions League tra Juventus Women e Lione Tatiana Pinto, calciatrice bianconera, ha parlato della prova offerta dalle calciatrici di mister Canzi. Queste le sue parole sulle gara contro la squadra francese:

“Non penso che la squadra abbia giocato male nel secondo tempo: sapevamo che l’OL, una delle squadre migliori al mondo, avrebbe fatto di tutto per rientrare in partita dopo essere stata sotto 3-0. Era inevitabile soffrire, ma resto convinta che avremmo meritato di conquistare i tre punti.

Sono triste per il finale, ma molto orgogliosa del lavoro fatto in campo. Con il mister abbiamo preparato una gara in cui essere compatte in difesa, chiudere gli spazi insieme e sfruttare le transizioni, proprio come abbiamo fatto nel primo tempo“.