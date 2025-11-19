WOMEN| Juve-Lione, l’XI di mister Canzi: out Walti!

Dopo l’ottima prova contro il Genoa, la Juve di Massimiliano Canzi vuole confermarsi anche in Champions League. Le bianconere sono in forma e anche contro l’Atletico Madrid hanno dimostrato la loro forza. Ora di fronte c’è il Lione, tra le squadre più forti del mondo e pluri vincitore della competizione (otto titoli). Le francesi sono a punteggio pieno a 9 punti, insieme al Barcellona e Manchester United, nel girone unico. Di seguito le formazioni titolari.
Juventus (4-3-3): Peyraud-Magnin; Kullberg, Harviken, Salvai, Carbonell; Stolen Godo, Brighton, Tatiana Pinto; Beccari, Vangsgaard, Cambiaghi. A disposizione: De Jong, Capelletti, Rosucci, Girelli, Thomas, Cascarino, Calligaris, Krumbiegel, Moretti, Copelli, Volpini, Lenzini. Allenatore Max Canzi
Lione (4-3-3): Endler; Tarciane, Engen, Renard, Bacha; Dumornay, Heaps, Yohannes; Diani, Hegerberg, Chawinga. A disposizione: Belhadj, Micah, Junttila Nelhage, Becho, Shrader, Katoto, Lawrence, Egurrola, Sombath, Svava, Benyahia, Brand. Allenatore Jonatan Giraldez