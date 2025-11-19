WOMEN| Juve-Lione, l’XI di mister Canzi: out Walti!

La formazione titolare scelta del tecnico della Juve, Massimiliano Canzi, in vista della sfida contro il Lione in Champions League

Dopo l’ottima prova contro il Genoa, la Juve di Massimiliano Canzi vuole confermarsi anche in Champions League. Le bianconere sono in forma e anche contro l’Atletico Madrid hanno dimostrato la loro forza. Ora di fronte c’è il Lione, tra le squadre più forti del mondo e pluri vincitore della competizione (otto titoli). Le francesi sono a punteggio pieno a 9 punti, insieme al Barcellona e Manchester United, nel girone unico. Di seguito le formazioni titolari.

Juventus (4-3-3): Peyraud-Magnin; Kullberg, Harviken, Salvai, Carbonell; Stolen Godo, Brighton, Tatiana Pinto; Beccari, Vangsgaard, Cambiaghi. A disposizione: De Jong, Capelletti, Rosucci, Girelli, Thomas, Cascarino, Calligaris, Krumbiegel, Moretti, Copelli, Volpini, Lenzini. Allenatore Max Canzi

Lione (4-3-3): Endler; Tarciane, Engen, Renard, Bacha; Dumornay, Heaps, Yohannes; Diani, Hegerberg, Chawinga. A disposizione: Belhadj, Micah, Junttila Nelhage, Becho, Shrader, Katoto, Lawrence, Egurrola, Sombath, Svava, Benyahia, Brand. Allenatore Jonatan Giraldez