WOMEN| Juve-Lione, Girelli: “Serve imprevedibilità. Sono le favorite”

Di seguito le parole di Cristiana Girelli: “L’OL Lyonnes è una squadra che può contare su qualità individuali in tutte le giocatrici e negli anni mi ha sempre impressionato per costanza e capacità di reggere la pressione. Ha cambiato diverse giocatrici, è una squadra che ha cambiato allenatore l’anno scorso e da quando l’ho affrontata la prima volta con il Brescia ha saputo modificare il suo modo di giocare stagione dopo stagione. Noi dovremo giocare la nostra partita, con coraggio e con la solita fame, e osare anche un po’ perchè contro squadre così forti serve sempre essere imprevedibili.

Raggiungere Boattin al secondo posto per presenze con questa maglia? Non sapevo di questa statistica, mi rende molto orgogliosa e raggiungere Lisa sarebbe fantastico perchè lei ha contribuito a scrivere pagine di storia molto importanti di questo Club. Il mio focus e quello della squadra sarà soltanto uno: giocare al meglio la partita di domani (mercoledì 19 novembre).

Il gap con le altre squadre in Europa? Dipende con quali squadre avviene questo confronto. L’OL Lyonnes di quest’anno è molto forte e a oggi mi sento di dire che può essere una delle favorite, se non la favorita, per vincere la Women’s Champions League. La nostra mentalità quest’anno, fino a questo momento, è stata una mentalità vincente da grande squadra e chiaramente è successo perchè abbiamo fatto esperienza. La mentalità vincente la sviluppi soltanto facendo esperienza, giocando partite di questo tipo.

L’OL Lyonnes, in particolare, è stato un po’ il termometro della nostra crescita. Dal primo doppio confronto nel 2021 siamo cresciute tantissimo, siamo maturate, ed è bello poterci confrontare anche quest’anno con loro. Mi aspetto una partita di assoluto livello domani, dovremo avere sia pazienza che grande coraggio, due ingredienti fondamentali in questo tipo di gare. Curare ogni minimo dettaglio potrà fare la differenza, anche perchè ogni minimo errore lo paghi a caro prezzo.”