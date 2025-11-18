WOMEN| Juve-Lione, Canzi: “Sfida cruciale. Dobbiamo essere perfetti”

Di seguito le parole del mister Canzi: “È chiaro che sotto l’aspetto motivazionale e mentale la partita contro l’OL Lyonnes si prepara da sola. Sicuramente Cristiana ha utilizzato una parola chiave che è ‘coraggio’. Non è l’unica parola chiave, ma è la più importante. Coraggio e consapevolezza di quello che siamo e che possiamo essere saranno fondamentali.

La sfida di domani sicuramente sarà fondamentale per il nostro percorso in Women’s Champions League, un crocevia importante. Contro qualsiasi avversaria noi entriamo in campo per vincere, ma siamo consapevoli che oltre ai punti conterà anche la differenza reti, di conseguenza anche questo è un aspetto fondamentale da tenere in considerazione.

La partita contro la Fiorentina? Sicuramente anche quella sarà una sfida importantissima, ma come ho sempre detto pensiamo a una gara dopo l’altra, di conseguenza il focus è soltanto sull’OL Lyonnes, una squadra mostruosa, stratosferica, che nelle ultime tredici partite in UWCL ne ha vinte dodici. Davanti abbiamo una partita complicatissima, ma daremo tutte noi stesse per uscire dal campo con un risultato positivo. C’è un aspetto in particolare su cui fare attenzione? Sì, tutto. Domani più che mai sarà necessario giocare una partita perfetta. Conosciamo molto bene il valore delle nostre avversarie, ma abbiamo individuato anche alcuni piccoli punti deboli e proprio lì dovremo puntare.