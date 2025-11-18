WOMEN| Juve-Lione, Canzi recupera Walti. Out Bonansea e Schatzer

La quarta giornata della League Phase della UEFA Women’s Champions League per la Juve Women è in programma per la serata di domani, mercoledì 19 novembre 2025: alle ore 18:45 le bianconere sfideranno al “Pozzo-La Marmora” di Biella la corazzata OL Lyonnes.
Alla vigilia del match contro la formazione francese le bianconere di Canzi sono in campo nella vigilia del match. Il mister Canzi ritrova Wälti che si sta allenando in gruppo e sarà a disposizione. D’altra parte, dovrà fare a meno di Barbara Bonansea, out per una lesione di basso grado al bicipite femorale e Eva Schatzer, che ha rimediato un’elongazione del soleo della gamba sinistra.