WOMEN| Juve-Lione, Canzi recupera Walti. Out Bonansea e Schatzer

Alla vigilia del match contro la formazione francese le bianconere di Canzi sono in campo nella vigilia del match. Il mister Canzi ritrova Wälti che si sta allenando in gruppo e sarà a disposizione. D’altra parte, dovrà fare a meno di Barbara Bonansea, out per una lesione di basso grado al bicipite femorale e Eva Schatzer, che ha rimediato un’elongazione del soleo della gamba sinistra.