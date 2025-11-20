WOMEN | Juve-Lione, Canzi: "Partita che definirei perfetta, perchè..."

Le parole del tecnico bianconero al termine della gara di Champions League disputata contro il Lione: il suo pensiero sul pareggio di ieri

Al termine della gara di Champions League tra Juventus Women e Lione, partita che si è conclusa sul punteggio finale di 3-3, mister Canzi ha commentato la prestazione delle sue calciatrici. Di seguito le dichiarazioni del tecnico bianconero:

Partita quasi perfetta?

“La definirei perfetta perché tre gol li hanno presi tutti quindi poteva essere una base di partenza. È stato complicato fare tre gol. Rimane l’amaro in bocca. Mai sarei rimasto soddisfatto da una rimonta dal 3-0 al 3-3, di solito le altre volte ero avvelenato. Oggi spiace. Però va bene”.

Un punto guadagnato?

“Mi avrebbe reso molto felice perché ieri ho parlato anche di differenza reti. Le probabilità di spezzare queste loro 17 vittorie di fila erano pochissime. Alla fine siamo comunque soddisfatti. La sequenza dei gol ci lascia amaro in bocca, però chi pensa che qualsiasi squadra non possa prendere 3 gol dal Lione non capisce nulla di calcio”.

Sei orgoglioso delle ragazze?

“Esattamento come ho detto alle ragazze nel cerchio dopo partita sono orgogliosissimo di queste ragazze. C’era qualcuna con le lacrime per la rabbia. Credo di aver espresso tante volte il fatto di esser contento di questa rosa. Oggi hanno giocato due ragazze come Brighton e Thomas che avevano giocato un po’ poco. Qua tutte sono fondamentali”.

C’è un aspetto critico?

“Non trovo aspetto critico”.

Su Tatiana Pinto?

“È una giocatrice che abbiamo scelto per questa cosa, è feroce. È una ragazza straordinaria che non si tira mai indietro che vive per la squadra nonostante l’età che ha e la sua esperienza”.

Alla fine è subentrata la stanchezza?

“Sarebbe facile dirlo adesso perché abbiamo giocato con quasi tutte ragazze che non avevano giocato domenica. Non mi piace di aver giocato due partite su quattro con squadre riposate. Va bene così, abbiamo speso tanto perché correndo dietro la palla ti stanchi di più. Era una partita impostata così ma non si poteva fare nemmeno il contrario. Poi bisogna essere bravi a concretizzare. Oggi abbiamo subito tanto ma abbiamo concretizzato così tanto nel primo tempo che sarebbe stato poi chiedere troppo qualcosa in più”.