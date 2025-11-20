WOMEN | Juve-Lione, Beccari: “Il gol? È stato un momento commovente”

Le parole della calciatrice bianconera al termine del match di Champions League pareggiato contro il Lione

Al termine dei novanta minuti della gara di Champions League tra Juventus Women e Lione (terminata sul punteggio di 3-3) Chiara Beccari, attaccante bianconera, ha analizzato il match. Di seguito il pensiero della calciatrice bianconera sulla partita di ieri:

Ti sei commossa dopo il gol?

“Sinceramente volevo mettere la palla dentro ed è entrata. Mi sono commossa dopo il gol visto che è stato il primo in Champions. È stato un momento commovente, perchè arrivavo da un lungo periodo senza segnare”.

Hai risposto alle critiche degli ultimi mesi?

“Per un attaccante il gol è importante e sentivo questa pressione, mi pesava. Provo a non pensarci a cosa dicono da fuori. Penso alla squadra. Segnare fa sempre piacere”.

Sei più arrabbiata o felice?

“Dopo la partita ero molto arrabbiata, perchè potevamo portare a casa i tre punti per come si era messa. Però ora pensadoci avremmo messo la firma per un pareggio con loro. Siamo contente della prestazione ma resta il rammarico per il pareggio”

Dispiaciuta per il cambio?

“Ovviamente volevo giocare i 90′ minuti perchè mi sentivo bene. Dispiace per come è andata la partita”.