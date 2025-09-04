WOMEN| Juve, Lia Walti è a Torino! Si attende l'annuncio a breve
Home > Juve Women

WOMEN| Juve, Lia Walti è a Torino! Si attende l’annuncio a breve

Riccardo Focolari
4 Settembre, 12:10
Anche la Juventus Women attende rinforzi: dall'Inghilterra è sbarcata Lia Walti. Si attende a breve l'annuncio dei bianconeri

La Juventus Women attende un nuovo rinforzo. Dall’Inghilterra, infatti, è arrivata la nuova centrocampista: Lia Walti. La svizzera ha salutato l’Arsenal dopo ben 7 stagioni ed è pronta ad abbracciare la nuova avventura bianconera. La giocatrice è già a Torino ed ha già svolto le visite mediche al J Medical, accompagnata dalla sorella. È atteso a strettissimo giro di posta l’ufficialità del suo ingaggio da parte della Juve. Il colpaccio è servito, un grande arrivo per tutta la Serie A femminile.

Leggi anche

Cristiano Passa · 2 Settembre, 18:21
Serie A Women: via alla sperimentazione del FVS
Prenderà il via con l'inizio del campionato la sperimentazione del Football Video Support per il torneo femminile
Stefania Palminteri - 18 Agosto, 18:18
Juventus Women, Canzi: “In campo non ho amici”
Cristiano Passa - 10 Agosto, 12:33
Salvai: “La maglia della Juventus va onorata”
Cristiano Passa - 10 Agosto, 11:00
Cristiana Girelli candidata al Pallone d’Oro
Cristiano Passa - 9 Agosto, 16:09
Girelli nominata per il Pallone d’Oro: “L’inizio di un viaggio ancora più bello”
Cristiano Passa - 8 Agosto, 17:08
Juventus Women: intervento riuscito per Proulx
Cristiano Passa - 8 Agosto, 11:30
Lisa Boattin lascia la Juventus Women
x