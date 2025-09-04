WOMEN| Juve, Lia Walti è a Torino! Si attende l’annuncio a breve

Anche la Juventus Women attende rinforzi: dall'Inghilterra è sbarcata Lia Walti. Si attende a breve l'annuncio dei bianconeri

La Juventus Women attende un nuovo rinforzo. Dall’Inghilterra, infatti, è arrivata la nuova centrocampista: Lia Walti. La svizzera ha salutato l’Arsenal dopo ben 7 stagioni ed è pronta ad abbracciare la nuova avventura bianconera. La giocatrice è già a Torino ed ha già svolto le visite mediche al J Medical, accompagnata dalla sorella. È atteso a strettissimo giro di posta l’ufficialità del suo ingaggio da parte della Juve. Il colpaccio è servito, un grande arrivo per tutta la Serie A femminile.