Women | Juve, la lettera di Cristiana Girelli

La nota della Juventus contenente la lettera scritta da Cristiana Girelli e indirizzata ai tifosi bianconeri

Nella serata di ieri la Juventus sul proprio sito ufficiale ha pubblicato un comunicato contenente la lettera di Cristiana Girelli e rivolta ai tifosi bianconeri. Di seguito la lettera della calciatrice bianconera:

“Ciao tifosi bianconeri,

Ho voluto parlarvi direttamente perché sentivo il bisogno di dedicarvi un pensiero.

Quella che ho preso non è stata una decisione facile, anzi…

Nel calcio però sappiamo tutti che il tempo è limitato.

La carriera di un’atleta non dura per sempre e, a questo punto del mio percorso, so che certe occasioni possono passare una volta sola.

Mi si è presentata questa opportunità importante, all’improvviso, e dentro di me ho sentito il bisogno di mettermi ancora alla prova, di vivere un’esperienza diversa, prima che sia troppo tardi per farlo.

Capisco che qualcuno possa non condividere la tempistica, ma il calcio internazionale ha calendari diversi e certe opportunità arrivano quando arrivano: o le prendi in quel momento oppure rischi di non viverle più.

E questa è stata la parte più difficile da accettare anche per me.

È stata una scelta di pancia, più che di cuore perché il mio cuore ha solo due colori.

Per questo sento che per me non è un addio.

Tutti sapete quanto amo questa squadra, voi e questa maglia, da quando sono bambina, quella che ho amato ogni singolo giorno in questi 8 anni e che continuerò ad amare anche dall’altra parte del mondo.

Questo club per me è casa, famiglia, l’amore di una vita.

E un’esperienza non toglie nulla a quello che la Juventus rappresenta per me e al posto che ha e ha sempre avuto nel mio cuore.

So che non tutti capiranno questa scelta e lo rispetto, spero però continuerete a sostenere questa squadra come avete sempre fatto.

Sono certa che INSIEME si possa continuare a lottare fino alla fine per raggiungere tutti gli obiettivi della stagione.

Grazie a tutti, ci vediamo presto.

Forza Juve, Fino alla fine.

SEMPRE”.