WOMEN| Juve, la società ricorda l’incontro con la Fiorentina

Stefania Palminteri – 11 Marzo, 12:27

Attraverso un tweet sul proprio profilo ufficiale, la Juve ricorda l'incontro della selezione femminile contro la Fiorentina

Sul proprio account X, la Juve ricorda ai tifosi bianconeri l’appuntamento con le Women, che oggi pomeriggio a partire dalle 18:00 affronteranno in trasferta la Fiorentina nel match valido per le semifinali di Coppa Italia femminile.

Le bianconere, detentrici del trofeo, e vittoriose 4 volte nella manifestazione, puntano a centrare la finalissima, che le vedrebbe opposte eventualmente alla vincitrice del doppio confronto tra Roma ed Inter, in campo domani, sempre alle 18:00 per l’altra semifinale d’andata.