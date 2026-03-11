WOMEN| Juve, la società ricorda l’incontro con la Fiorentina

Sul proprio account X, la Juve ricorda ai tifosi bianconeri l’appuntamento con le Women, che oggi pomeriggio a partire dalle 18:00 affronteranno in trasferta la Fiorentina nel match valido per le semifinali di Coppa Italia femminile.
Le bianconere, detentrici del trofeo, e vittoriose 4 volte nella manifestazione, puntano a centrare la finalissima, che le vedrebbe opposte eventualmente alla vincitrice del doppio confronto tra Roma ed Inter, in campo domani, sempre alle 18:00 per l’altra semifinale d’andata.