WOMEN| Juve, International Recap: come sono andate le bianconere?

La Juve, tramite il proprio sito ufficiale, ha riepilogato le gare internazionali con le giocatrici della selezione Women protagoniste. Di seguito il messaggio del club: “Sono iniziate le qualificazioni ai Mondiali femminili 2027: scopriamo insieme come sono andate le cose per le giocatrici bianconere impegnate nelle sfide della Nazionali di ieri.

Partiamo dal ko dell’Italia che, in casa, perde contro la Svezia incassando la rete decisiva per l’1-0 finale dopo 20 minuti, senza riuscire poi a riacciuffare il risultato. Gol e successo per la Danimarca di Amelia Vangsgaard che firma la rete del 2-0 nel 3-1 finale con cui la squadra biancorossa si sbarazza della Serbia, prendendosi proprio insieme alla Svezia la vetta del raggruppamento in cui si sono anche le Azzurre.

Vittoria per la Norvegia di Harviken, titolare nel match in trasferta della sua Norvegia contro l’Austria (Rusek resta invece in panchina per tutto il match): la squadra scandinava passa all’81’, conquistando così tre punti importanti in un girone guidato per ora dalla Germania che ha travolto per 5-0 la Slovenia.

Resta in panchina anche De Jong nel match pareggiato per 2-2 in trasferta dall’Olanda contro la Polonia, mentre la Svizzera di Calligaris e Walti si sbarazza per 2-0 nel match casalingo dell’Irlanda del Nord. Chiudiamo con un altro successo, quello raccolto da Tatiana Pinto e Ana Capeta: il loro Portogallo vince il casa per 2-0 contro la Finlandia e vola al primo posto del proprio raggruppamento.”