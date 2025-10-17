WOMEN| Le parole di Girelli:”Fondamentale una tecnologia appropriata”

Cristiana Girelli e Lia Walti hanno voluto commentare la sconfitta contro il Bayer Monaco, gara decisa da un episodio molto dubbio.

Il commento di Girelli

“Credo che dobbiamo essere orgogliose di quanto abbiamo fatto vedere questa sera, ovviamente siamo tristi per aver subito un goal così pesante all’ultimo minuto”, il commento di Girelli. “Non so neanche se la palla sia entrata, è fondamentale avere una tecnologia appropriata che supporti il nostro lavoro. Venire a giocare qui non è semplice, il Bayern Monaco è una squadra davvero forte: abbiamo combattuto fino alla fine, ma dopo questo risultato dobbiamo abbassare la testa, lavorare e ripartire”.

Il commento di Walti

È stata una partita molto difficile, dato che il Bayern è una delle squadre migliori d’Europa”, le ha fatto eco l’esperta Walti. “Abbiamo fatto una buona prestazione e difeso al meglio la nostra porta, e perdere proprio all’ultimo istante è stato una beffa. La squadra ha fatto un buon lavoro oggi e saremmo stati contenti di un pareggio, ma penso che sia stata comunque una buona prestazione. Ci esercitiamo molto sui calci piazzati e, prima che calciasse, ho detto [a Schatzer] di essere sicura di sé, perché sapevo che poteva farcela: la vediamo tirare molte punizioni e ha un tiro spesso potente e preciso, quindi le ho detto di essere coraggiosa e di provarci. Ha segnato, quindi sono molto contenta per lei”.