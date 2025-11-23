WOMEN| Juve-Fiorentina, le ufficiali: Canzi sceglie il tridente

Alle 15 è scesa in campo anche la Juve Women contro la Fiorentina. Le bianconere giocheranno a pochi giorni dal 3-3 di Women’s Champions League contro il Lione. Di seguito le formazioni ufficiali.
JUVENTUS: De Jong; Krumbiegel, Calligaris, Salvai, Carbonell; Pinto, Schatzer, Godo; Beccari, Girelli, Vangsgaard. A disposizione: Peyraud-Magnin, Capelletti, Kullberg, Harviken, Rosucci, Thomas, Cascarino, Libran, Moretti, Brighton, Cambiaghi, Lenzini. Allenatore: Canzi.
FIORENTINA: Fiskerstrand; Johansen, Hurtig, Janogy, Snerle, Orsi, Severini, Van der Zanden, Cherubini, Faerge, Omarsdottir, A disposizione: Bettineschi, Cetinja, Woldvik, Bonfantini, Longo, Catena, Wijnants, Lombardi, Della Peruta, Tryggvadottir, Filangeri. Allenatore: Pinones-Arce.