WOMEN| Juve-Fiorentina: le parole del tecnico viola alla vigilia

Il tecnico della Fiorentina Women, Pablo Pinones Arce, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Juve

Penultimo atto della Coppa Italia femminile: Juve e Fiorentina a caccia del pass per la finale. La vigilia di una sfida da dentro o fuori si respira chiaramente in casa toscana che, dopo il 2-0 subito all’andata -in casa- dovrà dare l’anima per tentare di rimontare.

Di seguito le parole in conferenza stampa di Pablo Pinones Arce, tecnico della compagine viola: “Vorrei dire che si prepara come tutte le altre partite, ma questa è diversa. Abbiamo perso 2-0 in casa e ora dobbiamo andare a ribaltarla con una grande prestazione.

Ci siamo preparate per questo, pronte a dare tutto. Servirà pazienza per tutti i 90 minuti, perché la partita può decidersi fino all’ultimo. Dovremo essere coraggiose in attacco: il possesso palla sarà fondamentale, ma dovrà tradursi in gol, cosa che ultimamente ci è mancata.

Campionato? Sono due competizioni diverse. Qui partono in vantaggio loro, noi invece dobbiamo pensare solo a ribaltare il risultato. Alla prossima gara penseremo dopo, senza farci condizionare.”