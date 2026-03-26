WOMEN| Juve-Fiorentina, ecco chi dirige il ritorno di Coppa Italia

In vista del ritorno delle semifinali di Coppa Italia Women, la Lega ha comunicato chi dirigerà la sfida tra Juve e Fiorentina

Domenica alle 18:00, la Juve Women sarà in campo per sfida la Fiorentina nel match valido per la semifinale di Coppa Italia. La partita sarà diretta da Giorgio Bozzetto di Bergamo. Gli assistenti saranno Nicola Morea di Molfetta e Vittorio Consonni di Treviglio mentre il quarto ufficiale sarà Mirko Pelai di Pavia.

Le bianconere di Canzi scenderanno in campo difendendo lo 0-2 dell’andata. L’obiettivo è staccare il pass per la finale ma soprattutto vorrà mettersi alle spalle il momento difficile vissuto nelle ultime due gare di campionato dopo la sconfitta contro il Milan e il pareggio contro il Genoa.