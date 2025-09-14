WOMEN| Juve, ecco la qualificazione alla Final Four: cosa c’è da sapere

La Juve femminile, grazie al risultato di Fiorentina-Genoa, si qualifica alle Final Four della Serie A Women's Cup

Grazie alla vittoria per 4-0 sul Napoli, nella giornata di ieri la Juve femminile ha staccato il pass per le Final Four della Serie A Women’s Cup, che si terrà tra il 23 e il 27 settembre allo Stadio Menti di Castellammare di Stabia. Le ragazze di Massimiliano Canzi, inoltre, devono anche rigraziare la Fiorentina.

La formazione viola, infatti, non è riuscita a superare il Genoa con il margine necessario di reti. La vittoria per 2-1, non è stata sufficiente per scavalcare le bianconere in classifica. Così, le bianconere si sono assicurate il secondo posto nel girone e, di conseguenza, il posto nella Final Four, dove si affronterà con le migliori formazioni della Serie A Femminile.

Le altre formazioni qualificate sono: Inter, Lazio e la vincente tra Roma e Sassuolo, che si giocheranno il loro posto nella semifinale oggi, alle 15:00. Il sorteggio per determinare gli accoppiamenti delle semifinali si terrà martedì alle ore 14, e la Juve Women sarà pronta ad affrontare chiunque arrivi, con l’obiettivo di continuare a stupire in questa competizione.