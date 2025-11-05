WOMEN| Juve, è ufficiale: Bonansea rinnova. Il messaggio del club

Barbara Bonansea, centravanti della Juve Women, ha rinnovato il contratto. Ecco il messaggio del club bianconero

Adesso è ufficiale: Barbara Bonansea rinnova con la Juve. Ecco la nota ufficiale del club: “Si prosegue, ancora una volta, insieme. Barbara Bonansea continuerà a vestire la maglia della Juventus Women: è scattata infatti l’opzione di rinnovo che prolunga il suo contratto fino al 30 giugno 2027.

Un legame che, stagione dopo stagione, continua a rinnovarsi con la stessa passione del primo giorno. Da più di otto anni Barbara rappresenta una presenza costante, un punto di riferimento tecnico e umano per la squadra: con la sua esperienza, la sua determinazione e la sua capacità di incidere nei momenti che contano, è diventata parte integrante dell’identità del Club.

La sua storia in bianconero è fatta di momenti simbolici – come la storica prima, di 94 poi realizzate dalla numero 11, rete ufficiale della Juventus Women nel settembre 2017 – di tantissimi successi – 6 campionati italiani, 4 Coppe Italia, 4 Supercoppe italiane e la più recente Serie A Women’s Cup – e di 224 presenze che la posizionano al terzo posto delle giocatrici che più volte hanno vestito la maglia bianconera nella storia.

E non finisce qui, c’è ancora strada da percorrere e traguardi da raggiungere. Fino al 2027″.