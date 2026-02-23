WOMEN | Juve, le convocate in Nazionale per la prima sosta del 2026

La Juventus ha appena reso noto l’elenco delle calciatrici della Juventus Women convocate dalle rispettive nazionali per la prima sosta del 2026. Questo il comunicato del club bianconero:
“Dopo un intenso periodo per la Juventus Women pieno di doppi impegni settimanali, è arrivato il momento di lasciare spazio agli impegni delle Nazionali.
Sono 16, in questa prima sosta del 2026, le giocatrici bianconere della Prima Squadra convocate dalle rispettive Selezioni.
Scopriamo insieme gli impegni che le vedranno coinvolte!
JUVENTUS WOMEN: LE CONVOCATE
AUSTRIA – 1 giocatrice (Rusek): Due partite di qualificazione ai Mondiali 2027 per l’Austria che, inserita nel gruppo A4, se la vedrà con Norvegia e Slovenia.
DANIMARCA – 1 giocatrice (Vangsgaard): Sfida contro tante compagne di squadra per l’attaccante danese che, pronta a scendere in campo per le qualificazioni Mondiali, affronterà prima la Serbia e poi proprio le Azzurre.
ITALIA – 7 giocatrici (Beccari, Cambiaghi, Girelli, Lenzini, Salvai, Schatzer, Bonansea): Doppia sfida di qualificazione ai Mondiali per l’Italia che affronterà prima la Svezia e poi la già citata Danimarca.
NORVEGIA – 2 giocatrici (Godo, Harviken): Le due calciatrici della Norvegia, sempre componenti del gruppo A4, se la vedranno con Austria prima e Germania poi.
PAESI BASSI – 1 giocatrice (De Jong): Altra super doppia sfida anche per i Paesi Bassi che inseriti nel gruppo A2 affrontano Polonia e Repubblica d’Irlanda.
PORTOGALLO – 2 giocatrici (Pinto, Capeta): Finlandia e Slovacchia sono le due avversarie della squadra andalusa per aprire la corsa alle qualificazioni ai Mondiali 2027
SVIZZERA – 2 giocatrici (Calligaris, Walti): Irlanda del Nord e Malta affronteranno le elvetiche all’interno del gruppo B2, provando a ritagliarsi un po’ di gloria per puntare all’accesso ai Mondiali 2027.
IL CALENDARIO DEI MATCH DELLE NAZIONALI
Martedì 3 marzo 2026
Ore 18:00 | DANIMARCA-Serbia | Gara di qualificazione ai Mondiali 2027
Ore 18:00 | AUSTRIA–NORVEGIA | Gara di qualificazione ai Mondiali 2027
Ore 18:00 | Polonia-OLANDA | Gara di qualificazione ai Mondiali 2027
Ore 18:15 | ITALIA-Svezia | Gara di qualificazione ai Mondiali 2027
Ore 19:00 | SVIZZERA-Irlanda del Nord | Gara di qualificazione ai Mondiali 2027
Ore 19:45 | PORTOGALLO-Finlandia | Gara di qualificazione ai Mondiali 2027
Sabato 7 marzo 2026
Slovenia-AUSTRIA | DC
Ore 17:00 | PORTOGALLO-Slovacchia | Gara di qualificazione ai Mondiali 2027
Ore 18:00 | NORVEGIA-Germania | Gara di qualificazione ai Mondiali 2027
Ore 18:15 | ITALIA-DANIMARCA | Gara di qualificazione ai Mondiali 2027
Ore 19:00 | Malta-SVIZZERA | Gara di qualificazione ai Mondiali 2027
Ore 20:45 | OLANDA-Repubblica d’Irlanda | Gara di qualificazione ai Mondiali 2027″.