WOMEN| Juve, Canzi: “Se non metti anima e cuore succede…”

Le parole di Max Canzi, allenatore della selezione Women della Juve, dopo il pareggio 2-2 delle sue ragazze contro la Ternana

Dopo il deludente pareggio contro la Ternana, per 2-2, ai microfoni ufficiali del club l’allenatore della Juve Women ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla gara. Di seguito le sue parole.

“Nel calcio se non metti testa, gambe, anima e cuore non riesci a portare a casa il risultato. Noi oggi sicuramente abbiamo messo meno anima e meno cuore della Ternana, quindi credo che sia il risultato giusto. Sapevamo l’avversario che trovavamo e la gara è stata approcciata bene.

Eravamo in totale dominio, dopo il primo gol della Ternana ci siamo perse. Ho sempre detto che ho una rosa molto ampia, ho avuto la possibilità di mettere giocatrici fresche e riposate. La partita di Women’s Champions League non c’entra nulla, abbiamo semplicemente fatto una pessima prestazione.

Questo risultato avrà ripercussioni pesanti sulla classifica, oggi eravamo venute qui per vincere e avvicinarci alla testa del campionato e non ce l’abbiamo fatta. La Ternana ha meritato di pareggiare, se non l’avesse fatto sarebbe stato un caso. Oggi dobbiamo leccarci le ferite, chiedere scusa per la prestazione e riflettere sul fatto che bisogna essere più concrete. Le partite sporche si vincono rimboccandosi le maniche, non con i trofei che si hanno in bacheca.”