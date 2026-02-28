Women | Juve, Braghin: “Girelli? È stata un esempio per le più giovani”

Stefano Braghin, Women’s Football Director della Juventus, ha parlato del trasferimento di Cristiana Girelli al Bay FC. Queste le sue parole riprese dal club bianconero:
“Cristiana rappresenta una giocatrice che ha contribuito a fare la storia del progetto Women nel nostro club, molto più di quanto non dicano le sue statistiche, che pure la pongono in testa per presenza e gol segnati. È stata un esempio per le più giovani, una guida per le nuove arrivate, una garanzia per gli allenatori che sono passati di qui ma, soprattutto, ha custodito e alimentato il fuoco della juventinità come valore da trasmettere e come mentalità da vivere quotidianamente quando si veste questa maglia. Un insieme di valori non negoziabili, che fanno dell’appartenenza a questo club qualcosa di unico. Era giusto farle vivere un’esperienza così speciale, sia umana che calcistica, come sarà bello riaccoglierla un giorno intorno al fuoco che tanto ha contribuito a tenere vivo. Le do un arrivederci al prossimo trofeo da alzare insieme”.