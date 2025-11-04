WOMEN| Juve, Beccari vince il Projection Player Award. Il messaggio del club

“Nella suggestiva location della Antigua Fábrica Damm, a due passi dalla Sagrada Familia, la talentuosa attaccante bianconera è stata insignita, come detto, del “Projection Player Award”, un riconoscimento che sottolinea l’ eccezionale stagione disputata dalla nostra numero 9 e soprattutto il suo notevole talento , proiettandola tra le future protagoniste assolute del panorama calcistico femminile internazionale.

L’invito a Barcellona è stato un vero e proprio momento celebrativo per la giocatrice bianconera che ha avuto anche l’opportunità di condividere la serata con alcune delle atlete più importanti di tutta Europa. In questa edizione, infatti, sono state premiate anche fuoriclasse del calibro di Mariona Caldentey, Alessia Russo, Patri Guijarro, Ewa Pajor e Vero Boquete.