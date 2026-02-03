JuveNews.eu
Pubblicità

WOMEN| Juve, Beccari: “Mi trovo bene con Girelli. Dedico i gol a…”

Stefania Palminteri – 3 Febbraio, 18:49

Chiara Beccari (

L'attaccante della Juve Women Chiara Beccari ha parlato in conferenza stampa in seguito al tris rifilato al Sassuolo

L’attaccante classe 2004 della Juve Women, Chiara Beccari, ha parlato in seguito alla tripletta messa a segno contro il Sassuolo. Di seguito le sue parole: “Importante segnare, mi mancava da un po’ anche se nei mesi scorsi ho aiutato la squadra in altri modi. La mia prima tripletta mi fa piacere e penso mi aiuterà nei prossimi mesi a continuare così ed aiutare la squadra.

La fase difensiva? Faccio cosa mi chiede il mister, se devo aiutare aiuto. Sono energie che spendi e t portano ad essere meno lucido. Non penso che i goal siano arrivati per questo. Mi trovo bene a giocare con Girelli, abbiamo caratteristiche diverse perchè lei viene incontro e io attacco lo spazio. Dedico il tris alla mia famiglia, in particolare a mia mamma.”