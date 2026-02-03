WOMEN| Juve, Beccari: “Mi trovo bene con Girelli. Dedico i gol a…”

L’attaccante classe 2004 della Juve Women, Chiara Beccari, ha parlato in seguito alla tripletta messa a segno contro il Sassuolo. Di seguito le sue parole: “Importante segnare, mi mancava da un po’ anche se nei mesi scorsi ho aiutato la squadra in altri modi. La mia prima tripletta mi fa piacere e penso mi aiuterà nei prossimi mesi a continuare così ed aiutare la squadra.
La fase difensiva? Faccio cosa mi chiede il mister, se devo aiutare aiuto. Sono energie che spendi e t portano ad essere meno lucido. Non penso che i goal siano arrivati per questo. Mi trovo bene a giocare con Girelli, abbiamo caratteristiche diverse perchè lei viene incontro e io attacco lo spazio. Dedico il tris alla mia famiglia, in particolare a mia mamma.”