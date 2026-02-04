JuveNews.eu
WOMEN| Juve, Ana Capeta: “Nessun dubbio. Darò il meglio”

Stefania Palminteri – 4 Febbraio, 20:06

Ai microfoni ufficiali del club, Ana Capeta ha lasciato la sua prima intervista da calciatrice della Juve Women

La Juve Women, nella giornata di ieri, ha ufficializzato l’arrivo di Ana Capeta, attaccante portoghese che arriva dallo Sporting CP Futebol Feminino in prestito, con diritto di opzione, fino a giugno 2026. Di seguito le sue prime parole da giocatrice bianconera.

“È vero che è stato tutto molto veloce, ma non appena ho saputo dell’opportunità di venire a giocare in un grande club come la Juventus, anche la mia decisione è stata rapidissima. Non ho avuto dubbi. Non mi aspettavo proprio un cambiamento così drastico, ma sono felice e spero che tutto possa andare per il meglio.

Sono una giocatrice molto grintosa, non mollo mai su nessun pallone. Sono molto focalizzata sulla porta e sul gol. È normale e giusto che sia così, essendo una giocatrice offensiva. Fuori dal campo, sono una persona calma, mi piace passeggiare, mi reputo in generale una ragazza tranquilla.

Amo molto fare shopping, stare a casa a giocare alla PlayStation e costruire Lego. Sì, direi che queste sono le attività che amo fare quando non gioco a calcio. Come obiettivo di squadra, spero che la Juventus possa vincere più titoli possibile. A livello personale, per prima cosa, darò il massimo in ogni allenamento e in ogni partita, conquistando il mio spazio e guadagnando minuti in campo. Lavorerò sempre per dare il meglio di me e per ciò che è meglio per la squadra.”