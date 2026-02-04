WOMEN| Juve, Ana Capeta: “Nessun dubbio. Darò il meglio”

“È vero che è stato tutto molto veloce, ma non appena ho saputo dell’opportunità di venire a giocare in un grande club come la Juventus, anche la mia decisione è stata rapidissima. Non ho avuto dubbi. Non mi aspettavo proprio un cambiamento così drastico, ma sono felice e spero che tutto possa andare per il meglio.

Sono una giocatrice molto grintosa, non mollo mai su nessun pallone. Sono molto focalizzata sulla porta e sul gol. È normale e giusto che sia così, essendo una giocatrice offensiva. Fuori dal campo, sono una persona calma, mi piace passeggiare, mi reputo in generale una ragazza tranquilla.

Amo molto fare shopping, stare a casa a giocare alla PlayStation e costruire Lego. Sì, direi che queste sono le attività che amo fare quando non gioco a calcio. Come obiettivo di squadra, spero che la Juventus possa vincere più titoli possibile. A livello personale, per prima cosa, darò il massimo in ogni allenamento e in ogni partita, conquistando il mio spazio e guadagnando minuti in campo. Lavorerò sempre per dare il meglio di me e per ciò che è meglio per la squadra.”