Nella giornata di ieri Chiara Beccari, si è sottoposta ad un intervento chirurgico per la ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. La calciatrice bianconera, inizierà ora un lungo percorso di recupero e tornerà a disposizione della Juventus Women solamente la prossima stagione

Il comunicato della Juventus

”Chiara Beccari è stata sottoposta oggi, mercoledì 6 maggio 2026, a intervento chirurgico di ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. L’operazione, eseguita dal Dottor Sonnery-Cottet presso l’Hôpital Privé Jean Mermoz di Lione, è perfettamente riuscita e la calciatrice inizierà nei prossimi giorni l’iter riabilitativo volto alla ripresa dell’attività agonistica”.