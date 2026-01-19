WOMEN | Inter-Juve, Canzi: “Abbiamo giocato come dovevamo. Mi è piaciuto…”

Le dichiarazioni di mister Canzi, allenatore della Juventus Women, al termine della partita disputata contro l'Inter

Mister Canzi, allenatore della Juventus Women, ha parlato al termine della sfida disputata contro l’Inter, gara valida valida per l’ottava giornata di Serie A Women e terminata per 2-1 a favore delle nerazzurre. Queste le parole del tecnico bianconero riportate dalla Juventus sul proprio sito ufficiale:

“È una partita che abbiamo giocato come dovevamo, abbiamo preso gol su due episodi e non abbiamo concretizzato quanto avremmo dovuto. Torniamo a casa con tanto rammarico perché abbiamo avuto più occasioni per andare a segno. Mi è piaciuto lo spirito delle ragazze, l’essercela giocata dal primo all’ultimo minuto. Adesso dobbiamo focalizzarci sulla partita di Coppa Italia”.