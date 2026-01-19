WOMEN | Inter-Juve, Canzi: “Abbiamo giocato come dovevamo. Mi è piaciuto…”

Mister Canzi, allenatore della Juventus Women, ha parlato al termine della sfida disputata contro l’Inter, gara valida valida per l’ottava giornata di Serie A Women e terminata per 2-1 a favore delle nerazzurre. Queste le parole del tecnico bianconero riportate dalla Juventus sul proprio sito ufficiale:
“È una partita che abbiamo giocato come dovevamo, abbiamo preso gol su due episodi e non abbiamo concretizzato quanto avremmo dovuto. Torniamo a casa con tanto rammarico perché abbiamo avuto più occasioni per andare a segno. Mi è piaciuto lo spirito delle ragazze, l’essercela giocata dal primo all’ultimo minuto. Adesso dobbiamo focalizzarci sulla partita di Coppa Italia”.