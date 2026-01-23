WOMEN| Il commento post gara di mister Canzi

Le dichiarazioni dell’allenatore bianconero al termine della sfida vinta per 2-1 sul Napoli.

Le parole di mister Canzi al termine di Napoli-Juventus valido per l’andata dei quarti di finale di Coppa Italia Women. Ecco le sue dichiarazioni:

“Oggi l’obiettivo era portare a casa il risultato e ci siamo riusciti, pur senza disputare una delle nostre migliori partite. Di fronte avevamo un Napoli che ha giocato un’ottima gara, mettendo in mostra tutte le sue qualità. Sappiamo che al ritorno sarà complicato, anche perché il gol di vantaggio andrà gestito con grande attenzione. Abbiamo disputato solo il primo tempo di una sfida che dura 180 minuti e siamo consapevoli che la qualificazione non è ancora in tasca. Per passare il turno dovremo fare meglio nella gara di ritorno. Non abbiamo mai pensato che questa fosse una partita semplice: il Napoli sta dimostrando tutto il suo valore e la sua posizione in classifica non è affatto casuale.”