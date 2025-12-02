WOMEN | Golden Girl, Eva Schatzer: “Dedico il premio a tutta la mia famiglia e alla Juventus”

Eva Schatzer, calciatrice della Juventus Women, nella giornata di ieri ha ricevuto il Best Italian Golden Girl. Di seguito le parole della calciatrice bianconera dove aver ricevuto questo premio:
“Dedico il premio a tutta la mia famiglia che dai primi passi é stata con me, alle mie compagne di squadra alla società Juventus. Ho degli obiettivi ma sto vivendo alla giornata e prendo tutto quello che arriva sperando le cose piu belle. Guardo tanti giocatori e giocatrici forti, si puó rubare qualcosa da tutti. Si può imparare da tutti, mi hanno impressionato Messi, Bellingham e Mbappe che sono nomi assurdi per me d’ispirazione”.